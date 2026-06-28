Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası'ndaki kampını sürdürüyor. Ancak kampa katılmayan Brezilyalı yıldız savunmacı Diego Carlos'tan hala ses seda yok... Sarı-Lacivertlilerin ceza vermeyi düşündüğü Sambacı, aramalara cevap vermiyor.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, geçen sezonu İtalyan ekibi Como'da kiralık geçiren ve Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan deneyimli stoper için cezai yaptırım uygulayacak. Ancak yeni sezonda kadroda da düşünülen futbolcuyla henüz temas kurulabilmiş değil, aramalara cevap vermiyor...

REKOR BEDELE TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda İngiliz ekibi Aston Villa'dan 11.5 milyon euroya transfer ettiği Diego Carlos, aynı zamanda kulüp tarihinin en pahalı stoperi olma özelliğini taşıyor. Bir önceki rekor ise 2023-24 sezonunda bonservisine ödenen 8.31 milyon euro ödenen Rodrigo Becao'ya aitti...

Geçen sezon Como formasıyla Serie A'da 27 maça çıkan savumacı Diego Carlos; 1.948 dakika sahada kalıp 1 gollük skor katkısı sağladı.