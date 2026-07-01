Sakatlanan Vedat Muriqi’nin 1 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrası kadroda tek santrfor Sidiki Cherif kaldı. Bu sezon Devler Ligi hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, golcü transferi için gaza basacak.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Aston Villa’dan Ollie Watkins’i istiyor ama 30 yaşındaki golcünün İngiltere ile Dünya Kupası’nda olması transferi geciktiriyor. Bu nedenle Dortmund’dan Serhou Guirassy için girişimler tekrar başladı. Gineli yıldızla anlaşan Kanarya, Alman ekibiyle bonservis pazarlığında.