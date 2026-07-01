Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna geldiği Fenerbahçe, ilk transferini Mallorca'dan eski golcüsü Vedat Muriqi'yi alarak yaptı. Ancak Kosovalı golcünün antrenmanda yaşadığı sakatlık ciddi çıktı; sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Bu gelişme üzerine Sarı-Lacivertli yönetim de düğmeye bastı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için temaslarını hızlandırdı. Hücum rotasyonunda herhangi bir zafiyet vermek istemeyen Sarı Lacivertlilerde transfer sürecine Aziz Yıldırım'ın da dahil olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin, Dortmund'un bonservis beklentisini aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü; Alman ekibinin 40 milyon euroluk talebine karşılık Sarı-Lacivertlilerin 35 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi.

Geçen sezon Dortmund formasıyla 45 maça çıkan 30 yaşındaki Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 32 milyon euro...