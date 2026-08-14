Süper Lig’de sezonun açılış haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklar, cezalar ve hazır olmayan isimler nedeniyle yeni transfer Romelu Lukaku da dahil olmak üzere tam 13 futbolcu kafilede yer almadı.

Sezonun ilk lig mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli ekipte en çok dikkat çeken detay kale pozisyonu oldu. Geçen sezondan sarkan kart cezası bulunan Ederson ile sakatlığı süren Mert Günok kamp kadrosuna dahil edilmedi. İki as eldivenin yokluğunda kafileye Tarık Çetin’in yanı sıra altyapıdan yetişen 18 yaşındaki genç file bekçisi Kuzey Sapaz eklendi.

YENİ TRANSFER LUKAKU DA YOK

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki ses getiren son hamlesi Romelu Lukaku da Gençlerbirliği maçı kadrosunda kendine yer bulamadı. Yıldız santrforun yanı sıra sakatlıkları, transfer durumları ve form yetersizlikleri bulunan çok sayıda as oyuncu İstanbul'da bırakıldı.

KADRODA YER ALMAYAN 13 FUTBOLCU

Sarı-lacivertli kulübün açıkladığı başkent kafilesinde yer bulamayan futbolcular şu şekilde sıralandı:

Kaleciler: Ederson (Cezalı), Mert Günok (Sakat), Dominik Livakovic

Savunma: Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic

Orta Saha & Kanat: Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, Anthony Musaba

Forvet: Romelu Lukaku, Sidiki Cherif