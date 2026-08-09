Mini turnuva formatında düzenlenen eleme serisindeki ilk maçında Ukrayna ekibi Metalist 1925 Kharkiv’i mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe arsaVev, Belçika ekibi OH Leuven ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan ve uzatma dakikalarına geçilen müsabakanın 118. dakikasında sahalarda eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

Kullanılan bir köşe vuruşunun ardından müsabakanın hakemi Elena Gobjila, kronometreyi şaşırarak mücadelenin bittiğini ilan eden düdüğü çaldı.

OYUNCULAR VE 4. HAKEMDEN MÜDAHALE

Erken bitiş düdüğü karşısında şaşkınlığa uğrayan her iki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri anında saha kenarına ve hakeme itirazda bulundu. Yaptığı hatanın farkına varan Gobjila, dördüncü hakem Eirini Pingiou ile kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Sürenin henüz dolmadığının teyit edilmesi üzerine hakem hatasından dönerek maçı hakem atışıyla (hava atışı) yeniden başlattı ve kalan 2 dakikalık uzatma bölümü tamamlandı.

AVRUPA KUPASI'NDA DEVAM EDECEK

Erken bitiş skandalının ardından tamamlanan uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı vuruşları sonucunda rakibine mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kulvarına veda etti.

Şampiyonlar Ligi hayali noktalanan Fenerbahçe arsaVev, yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası (Women's Europa Cup) organizasyonunda devam edecek.