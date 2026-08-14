Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Fred, sarı-lacivertli takıma resmi olarak veda etti. Oyuncu, bu süreçte yaşadıklarını ve hislerini taraftarlarla paylaştı.

Fred, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Teşekkürler Fenerbahçe! Bunlar öğrenme, özveri ve sevgi dolu yıllar oldu. Bu formayla oynadığım her maç benim için özel bir anlam taşıyordu ve taraftarların desteğini, takım arkadaşlarımı ve bu yolculuğun bir parçası olan herkesi sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Tamamlanan bir bölüm için Tanrı'ya şükürler olsun.''