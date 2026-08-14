Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik maçlar nedeniyle fikstür yoğunluğunu hafifletmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, TFF'den yeni bir erteleme talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre kulüp, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Konyaspor maçının ileri bir tarihe alınmasını isteyecek.

'KONYASPOR DA SICAK BAKIYOR'

Konyaspor'un Fenerbahçe'nin erteleme talebine olumlu yaklaştığı, karşılaşmanın başka bir tarihe alınması konusunda herhangi bir itirazda bulunmayı düşünmediği öne sürüldü. Yeşil-beyazlıların bu süreçte takıma destek vereceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin bu talebi daha önce de gündeme gelmişti. Kulüp, Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvurmuş ancak bu isteğe olumsuz yanıt alınmıştı. Bu seferki başvurunun sonuçları merakla bekleniyor.