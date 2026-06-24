Başkan, teknik direktör ve teknik heyet değişikliğine gidilen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına start verilirken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçen sezonu İtalyan ekibi Como'da kiralık geçiren Brezilyalı futbolcu Diego Carlos, hiçbir şekilde haber vermeksizin planlanan rutin sağlık kontrolüne katılmadı. Kulüpten de bu gelişme üzerine bir bilgilendirme metni yayımlandı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI STOPERİ

Fenerbahçe'ye 2024-25 sezonunda Aston Villa'dan 11.47 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı savunmacı, kulüp tarihinin en pahalı stoperi olarak dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertlilere transfer olduğu sezon sakatlıklarla boğuşan ve 113 gün sahalardan uzak kalıp yalnızca 5 maça çıkabilen Diego Carlos, ertesi sezon ise İtalyan ekibi Como'ya kiralanmıştı.

33 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Como ile tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 bin 308 dakika sahada kalıp 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.