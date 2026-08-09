Müsabaka adeta fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında hakem Kadir Sağlam’ın Villarreal lehine çaldığı penaltı düdüğü sonrası topun başına geçen Ayoze Perez, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Karara sert tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Kararı alkışla protesto etmeye devam eden tecrübeli çalıştırıcı, ikinci sarı kartın ardından maçın 4. dakikasında kırmızı kartla saha dışına gönderildi. Osimhen Yanıt Verdi, Mikautadze Düğümü Çözdü Erken gelen golün ve kulübedeki hareketliliğin şokunu hızlı atlatan sarı-kırmızılılar, 5. dakikada skora denge getirdi. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Eren Elmalı’nın adrese teslim ortasında iyi yükselen Victor Osimhen, şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Mücadelenin 41. dakikasında hızlı gelişen konuk ekip atağında, ceza sahasının sağında topla buluşan Nicolas Pepe pasını altıpas üzerindeki Georges Mikautadze’ye çıkardı. Gürcü hücumcunun gelişine yaptığı düzgün vuruş filelerle buluştu ve Villarreal soyunma odasına 2-1 üstün girdi. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonuç vermeyince mücadele İspanyol ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Tribünlerden Yönetime Transfer Tepkisi Karşılaşma öncesinde ve müsabakanın ilk düdüğüyle birlikte Rams Park tribünlerinde tansiyon yüksekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kadro yapılanması ve geciken takviyeler nedeniyle Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetime tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen "Dursun Özbek transferler nerede?" tezahüratları maçın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

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