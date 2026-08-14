Trendyol Süper Lig yeni sezonun perdesi bugün açılıyor. Son şampiyon Galatasaray, ilk haftada ligin yeni ekibi Arca Çorum FK'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın 11'leri: Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Sara, Torreira, Barış, Sane, Yunus, Osimhen Çorum FK: Marcos, Gökhan, Penetra, Smolcic, Andrei, Berat, Fredy, Markus, Serdar, Kyziridis, Ramirez İKİ TAKIMIN İLK RANDEVUSU Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip oluyor. Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlıyor. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaştığı 77. farklı takım olacak.

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