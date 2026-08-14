Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

VAR’A TÜRK ASILLI İSVİÇRELİ HAKEM

Ligin ilk maçını Batuhan Kolak yönetecek. Mücadelede Kolak’ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Asen Albayrak olacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre; müsabakanın VAR koltuğunda ise Türk asıllı İsviçreli hakem Fedai San yer alacak.