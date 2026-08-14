Transfer dönemini rakiplerine kıyasla daha sakin geçiren Sarı-Kırmızılılar, hücum hattının merkezine aradığı oyun kurucuyu buldu. Galatasaray yönetimi, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus yetenek Aleksey Batrakov için resmi temaslarını somut bir teklifle taçlandırdı.

ÖDEME PLANI BİLE BELLİ

Rus basınından Championat'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, genç 10 numara için Lokomotiv Moskova kulübünün kapısını 25 milyon euroluk dev bir teklifle çaldı.

Haberin detaylarında, Galatasaray’ın bu yüksek bonservis bedelini kulüp bütçesini sarsmayacak bir formülle sunmaya çalıştığı kaydedildi. Rus temsilcisinin teklife olumlu yanıt vermesi halinde sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro’luk ödemeyi 5 yıla yayılan taksitler halinde gerçekleştirecek.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 17 gol ve 12 asist ile 29 gole direkt katkı sağlayan 21 yaşındaki yıldız, bu sezon ise Rus Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 gol ve 1 asistle başlangıç yaptı.