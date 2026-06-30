Dört sezon üst üste şampiyon olarak Fatih Terim'e ait rekoru egale eden Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon peş peşe 5. şampiyonluğu kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor.



Bu kapsamda takımın en önemli silahının Victor Osimhen olmaya devam etmesi beklenirken, Nijeryalı yıldızın yanına alınacak forvet için de titiz bir çalışma yürütüldü.





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in uzun süre önce Arjantinli forvet Mauro Icardi'ye yaptığı sözleşme teklifine olumlu yanıt alamamasının ardından Galatasaray'da Icardi defteri tamamen kapanırken, zaman zaman Osimhen'in yedeği olacak bazı zamanlarda ise birlikte oynaması planlanan forvet transferi için gözler Fenerbahçe'nin eski yıldızına çevrildi.



JOHN DURAN, GALATASARAY İÇİN CAN ATIYOR!



22 yaşındaki Kolombiyalı milli futbolcu John Duran, Suudi Arabistan'da yaşadığı sorunların ardından geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye gelmiş, ancak mental sorunlar ve peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle sarı-lacivertlilerde istediği performansı sergileyememişti.



Devre arasında Rusya'nın Zenit ekibine transfer olan ve devam eden süreçte Fenerbahçe aleyhine yaptığı paylaşımlar ile tepki toplayan Duran, uzun zamandır Türkiye'ye dönmek için Galatasaray'dan haber bekliyor.





Galatasaray'ın Duran konusunda karar vermek için Icardi ile sözleşme görüşmelerini beklemesi ve istenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine Duran tarafı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.