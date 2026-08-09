Kadrosunu özellikle 10 numara bölgesinde güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray yönetimi, uzun süreli uğraşlarının sonunda iki isimle anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, listenin ilk sıralarında yer alan Rodrigo Mora (Porto) ve Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moskova) ile el sıkıştı.

Yönetim, Porto forması giyen Rodrigo Mora için Portekiz ekibiyle kiralama formülü üzerinde mutabakata vardı. Lokomotiv Moskova'nın genç yeteneği Aleksey Batrakov transferinde ise 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

İki oyuncunun da kulüpleriyle yürütülen pazarlıkları olumlu noktalandıran Sarı-Kırmızılı kurmaylar, resmi imza öncesi kararı teknik heyete bıraktı.

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, hazırlanan analiz raporlarını teknik direktör Okan Buruk'a sunacak. Buruk'un sistemine ve oyun anlayışına en uygun bulduğu ismi seçmesinin ardından, Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden seçilen futbolcuyu İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeyi imzalattıracak.