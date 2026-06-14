Transfer çalışmalarını ağırdan alan Galatasaray, nokta hamleler yapmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hedefi yerli oyuncu havuzunu genişletmek. Bu doğrultuda hareket eden transfer komitesinin ilk hedefi Emin Bayram oldu.

Belçika basınının haberine göre, Aslan'ın savunma hattına takviye yapmak için 23 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Galatasaray'ın transferde yalnızca sportif kriterleri değil, UEFA'nın altyapıdan yetişmiş oyuncu kurallarını da göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Kulüp altyapısından yetişen Emin Bayram'ın Avrupa kupaları listelerinde avantaj sağlayabilecek isimlerden biri olduğu kaydedildi.

İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Öte yandan Westerlo'nun oyuncuyu bırakmaya sıcak bakması için önemli bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı. Belçika temsilcisiyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan milli savunmacının, kulübünün önemli isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

Bu sezon Belçika ekibi ile 39 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, bu müsabakalarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.