Şampiyonlar Ligi’nde 30 Eylül 2025’te Liverpool, İstanbul’a geldi; Galatasaray, İngliiz devini 1-0’lık galibiyetle evine eli boş gönderdi. Rams Park’taki atmosfer, İngilizler’i sağır etmiş ve takımın kaptanı stoper Virgil van Dijk, taraftarlara hayran kalmıştı. Sezon bitti ve Liverpool, yeni bir yapılanmaya gitme kararı verdi. Bununla birlikte Hollanda Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda yer alan Van Dijk’ın yeni sezon öncesi Liverpool’dan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Pusuda bekleyen Aslan, 34 yaşındaki stoper için düğmeye bastı.

YENİ LİDER OLACAK

Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, lider özellikleri yüksek olan Van Dijk’ı kadroda görmek istiyor. Yabancı kontenjanı ve mali açıdan futbolcu satışı yapmak isteyen yönetim, Davinson Sanchez’e gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Kolombiyalı stoper için 30 milyon Euro teklif bekleyen sarı-kırmızılılar, Sanchez’i elden çıkarıp, Virgil van Dijk’ı kapmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde büyük hedefleri olan Cimbom, belirlediği senaryoyu gerçekleştirirse takımın yeni lideri ve kaptanı Hollandalı usta isim olacak.