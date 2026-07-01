Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Dünya Kupası'nın ardından transfere hız verecek.

Sarı kırmızılı ekip, bu doğrultuda gözünü Portekiz'in yıldızına dikti.

KUPA BİTİMİNİ BEKLİYORLAR

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, yaz transfer döneminde 10 numara pozisyonuna Bruno Fernandes'i getirmek istiyor.

Daha önce, turnuva bitene kadar transfer konusunu düşünmeyeceğini yabancı basına dile getiren tecrübeli futbolcu için Galatasaray yönetim de, Portekiz'in kupa macerasını yakından takip ediyor.

Fernandes'in yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İngiliz ekibinde kaptan olarak yola devam etmek istiyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Portekizli 10 numara, Manchester United ile yolu devam etmek istiyor. ManU'da yıldızını kolay kolay bırkamaya sıcak bakmıyor.

Söz konusu haberin detayında Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticilerinin, hem United ile hem de Bruno Fernandes ile görüşmeyi planladığı iddia edildi. Sarı kırmızılı ekibin, bu kapsamda Portekizli oyuncuya yıllık 10 milyon euro Manchester United'a ise 30-35 milyon euro bandında bir teklif önermesi gündemde.