Geçen aylarda Galatasaray altyapısından Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'den, ezeli rakibini kızdıracak bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Milli Takım alt yaş gruplarında da oynayan ve gelecek vadeden Yiğit Çolak'ı renklerine bağlamak üzere.

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'da oynayan 18 yaşındaki Yiğit Çolak ile sözleşme imzalamaya yakın. Genç sol kanat oyuncusunun, Sarı-Lacivertli kulüp binasına gelerek son görüşmeleri yaptığı öne sürüldü.

Daha önce Türkiye Milli Takım formasını U15, U16 ve U17 seviyelerinde temsil eden Yiğit Çolak, bu sezon Galatasaray U19 Takımı'yla 28 maçta boy gösterdi. Transferin resmiyete dökülmesi halinde Fenerbahçe; son dönemde Çağrı Balta ve Yusuf Akçiçek'in ardından Galatasaray altyapısından 3. ismi kadrosuna katmış olacak.