Trendyol Süper Lig’in ilk hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray-Çorum FK maçı ile başlayan ilk hafta, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında bugün saat 21.30’da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi de belli oldu.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda İskoç hakem Andrew Dallas oturacak. Dallas’a AVAR’da Bersan Duran eşlik edecek. Maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Günün VAR ve AVAR atamaları şu şekilde: