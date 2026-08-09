Süper Lig'de özlem bu hafta son buluyor... Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, çeşitli top sürme ve pas organizasyonlarıyla devam etti. Çift kale ve minyatür kalelerle dar alanda maç yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 15 Ağustos Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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