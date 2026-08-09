Brezilya futbol liginde yeşil sahalarda eşine az rastlanır, hem komik hem de korkutan bir olay yaşandı. Coritiba ile Chapecoense’yi karşı karşıya getiren çekişmeli mücadelede, ev sahibi ekibin stoperi Jacy, ağları havalandırdıktan hemen sonra yaşadığı kontrolsüz coşkunun kurbanı oldu.

PANOLARIN ARKASINA ATLADI AMA...

Karşılaşmanın 42. dakikasında gelişen Coritiba atağında, ceza sahası içinde iyi yükselen Jacy şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Büyük bir sevinç yaşayan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, coşkuyla tribünlere doğru koşarak saha kenarındaki reklam panolarının üzerinden atladı.

Ancak panoların hemen arkasında stadyumun soyunma odası girişine uzanan kot farkı yüksek tünel boşluğu yer alıyordu. Durumu fark edemeyen Jacy, panoları aşar aşmaz adeta yerin dibine battı ve bir anda yayın kamerasının açısından kayboldu. Takım arkadaşları ve saha kenarındaki görevliler, oyuncunun beklenmedik şekilde ortadan kaybolması üzerine panikle tünel çukuruna koştu.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE İKİNCİ ŞOK!

Tünel boşluğunda sert bir şekilde yere çakılan ve kısa süreli şok geçiren Jacy’ye sağlık ekipleri anında müdahale etti. Şans eseri ciddi bir yara almayan ve hafif sıyrıklarla kazayı atlatan tecrübeli futbolcu, tedavisinin ardından doğrularak sahaya geri döndü.

Ancak Jacy’yi sahada daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Pozisyonu inceleyen VAR (Video Yardımcı Hakem), pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit etti ve hakem golü geçersiz saydı. Böylece Jacy, metreslerce yüksekten çukura düşüp sakatlandığıyla kaldı.

DEVAM ETTİ TAKIMI KAZANDI

Yaşadığı fiziki ve zihinsel şoka rağmen oyundan çıkmak istemeyen Jacy, mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Yeşil-beyazlı ekip Coritiba, bu unutulmaz olayın damga vurduğu karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.