Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çalışmalardan çok memnun olduğunu dile getiren Kartal, sarı-lacivertli taraftarların beklediği, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan takımı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oynattığı istekli futbolu sarı-lacivertli taraftarlara hediye edeceklerini aktaran Kartal, "Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz." diye konuştu.

'SARAN İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜK'

Eski başkan Sadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle 2 sefer görüştüklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum yarın burada onlar olacak."

TRANSFER AÇIKLAMASI

İsmail Kartal, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getirdi. Topuk Yaylası'nda 30 kişilik oyuncu kadrosuyla çalıştıklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var, yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var, doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabi olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan dönecek oyuncularla ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacaklarını hatırlatan İsmail Kartal, "Milli takımdaki oyuncularımızla 5 Temmuz'da beraber olacağız ve Avusturya kampına gideceğiz. Şu anda 30 kişi çalışıyoruz. Çalışmalardan gayet memnunum. Rakibimiz (Gornik Zabrze) iyi bir takım, kolay bir takım değil. Milli takımdan gelenler olacak. İlk turu geçmenin derdindeyiz." şeklinde görüş belirtti.

DİEGO CARLOS'A TUTANAK

Takıma henüz katılmayan Diego Carlos konusuna da değinen Kartal, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.

'YABANCI KURALI SAĞLIKLI DEĞİL'

İsmail Kartal, yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını ifade etti. Hem 10+4 hem de 12+2 kuralına göre hazırlıklar yaptıklarını anlatan Kartal, "Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Başkanımızda bize tam destek veriyor. 12+2 herkes için daha elzem gibi duruyor. 10+4 olursa da biz planlarımızı buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

'AYKUT HOCA OLSAYDI ONUN KADAR SEVİNİRDİM'

İsmail Kartal, seçim döneminde teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir antrenör ve Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığının olamayacağını anlatan Kartal, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Aykut hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim."

Oğuz Çetin ile sürekli beraber olduklarını da vurgulayan Kartal, "Oğuz Çetin eski takım arkadaşım. Her dakika beraberiz. Eski futbolcularımın hepsiyle görüşüyorum. Tadic, 2 günlüğüne İstanbul'a ziyarete gelecek. Tadic 45 yaşına kadar oynar. Dün Djiku aradı. Hepsi ziyarete gelecekler. Buradaki futbolcularla da görüşüyorlarmış. Emre (Kartal) üzerinden daha çok konuşuyorlar." şeklinde görüş belirtti.