Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal ile yeni sezonun hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda start veren Sarı-Lacivertlileri endişelendiren haber, Portekiz'den geldi.

Portekiz basınından A Bola ve Record gibi önemli gazetelerde yer alan habere göre Benfica, Fenerbahçe'nin kadro iskeletinin önemli bir parçası olan Milan Skriniar'a talip oldu.

Haberde; ülkesi Arjantin'e dönen stoper Nicolas Otamendi'nin yerine Benfica'nın Milan Skriniar ile görüştüğü ifade edildi.

BAŞKANA SORULDU, YALANLAYAMADI

Öte yandan Estadio da Luz'da gerçekleştirilen Benfica Genel Kurulu toplantısı sırasında Benfica'da son seçimlerde başkan adayı olan Joao Diogo Manteigas, mevcut başkan Rui Costa'ya daha önce 'Görüşüyoruz' dediği stoperin ismini açıklaması için baskı yaptı.

Manteigas, "Başkan, görüşülen stoperin Atletico Madrid'den Jose Gimenez mi yoksa Fenerbahçe'den Milan Skriniar mı olduğunu bize açıkça söylesin" derken; Rui Costa'nın cevabı çok konuşuldu. Gimenez'i bir seçenek olarak görmediklerini söyleyen Benfica Başkanı Rui Costa, Skriniar'ın transferini yalanlamadı.