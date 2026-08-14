Dünyanın kıtalararası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı yaklaşık bin triatletin katılımıyla 6. kez düzenlenecek yarış, büyük bir heyecana sahne olacak.

Yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcunun katılması beklenen dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonunda triatletler; 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan çetin parkurda kıtalararası bir mücadele verecek. Sporcular, Kanlıca ile Küçüksu arasında gerçekleştirilecek yüzme etabının ardından Asya'dan Avrupa'ya uzanan 40 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek. Bu etap kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yarış süresince araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Küçüksu ile Çubuklu arasında koşulacak 10 kilometrelik etapla yarış tamamlanacak.

Parkurda Aquatlon heyecanı da yaşanacak

Büyük mücadeleye sahne olacak organizasyon kapsamında bu yıl triatlon disiplininin yanı sıra sadece yüzme ve koşu etabından oluşan Aquatlon yarışı da düzenlenecek. Bu kategoriyi tercih eden katılımcılar, 2,2 kilometre yüzme ve 10 kilometre koşudan oluşan Aquatlon parkurunda dayanıklılıklarını sergileyecek.