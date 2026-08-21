İtalyan futbol efsanesi Fabrizio Ravanelli, Fener’in yıldızı Mason Greenwood’un Juventus’a transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı. Ravanelli, “Maalesef neredeyse hiç oyuncu gönderilemedi. Satışlardan gelir elde edilebilseydi Greenwood kesinlikle kadroya katılırdı. Greenwood’un tek forvetin arkasında, Kenan Yıldız ve Francisco Conceiçao ile oynadığını hayal edin. Spalletti yönetiminde nasıl bir Juventus izlerdik, bir düşünün” dedi.

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