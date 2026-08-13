Saha içindeki heyecan, saha dışındaki tüm tartışmalar ve kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler... Futbol dünyasının duayen ismi, dobra yorumlarıyla Erman Toroğlu ekrana geri dönüyor!

Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım soruyor, pozisyonlar masaya yatırılıyor, gizli kalmış detaylar gün yüzüne çıkıyor. Kaçan goller, tartışmalı kartlar ve her hafta çok konuşulacak analizler bu programda!

Futbolun tüm doğruları ve yanlışları, sansürsüz ve filtresiz bir şekilde ekranda. Hakem kararlarından taktik savaşlarına kadar yeşil sahaya dair ne varsa, Türk futbolunun en açık sözlü ismi Erman Toroğlu’nun keskin analiziyle aydınlanıyor.

Maç Varsa Erman Hoca Var, bu akşam 23.30'da Sözcü Televizyonu'nda.