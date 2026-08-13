Fulham ile Malaga arasında oynanan hazırlık maçının son dakikalarında yaşananlar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Maçın 92. dakikasında İspanyol ekibi lehine verilen penaltı kararı, Fulham cephesinde sert tepkilere neden oldu. Bu karara itiraz eden Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, hakeme yönelik protestosu nedeniyle kırmızı kart gördü.

'PENALTILARA GİTMEYECEK' POLEMİĞİ

Penaltı atışını gole çeviren Malaga skoru 2-2'ye getirdi. Ancak kararın ardından Fulham takımı, penaltı düdüğünü protesto etmek amacıyla sahayı terk etti ve maçın penaltı atışlarına gitmemesi yönünde karar aldı.

Sahada yalnız kalan bir Malaga futbolcusu, boş kaleye penaltı vuruşu yaptı. Topun ağlarla buluşmasının ardından Malaga oyuncuları ve taraftarlar golü büyük bir coşkuyla kutladı. böylece Malaga, penaltı atışlarına gerek kalmadan Costa del Sol Kupası'nın şampiyonu oldu.



Yaşananlar karşılaşmanın son dakikalarına damga vururken, Fulham'ın sahadan çekilme kararı futbol dünyasında gündem oldu. Yetkililer yaşananlar için, penaltıların sözleşmede yer almadığını ve eğer oynansaydı Fulham'ın uçağı kaçıracağını belirtti.

İSPANYOL BASINI ALAY ETTİ

Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın Malaga'da bir hazırlık maçı sırasında sergilediği tutum, İspanya'da geniş çaplı bir hoşnutsuzluğa yol açtı; İspanyol basını, oyuncularına maç bitmeden sahayı terk etmelerini emreden eski Real Madrid oyuncusu teknik direktörle alay etti. "Foot Mercato" sitesine göre, tribünlerden "Arbeloa nerede? Arbeloa nerede?" tezahüratları yükseldi; özellikle de her şeyi başlatanın kendisi olması nedeniyle. "AS" gazetesi yaşananları "tam bir fiyasko" olarak nitelerken, "Marca" gazetesi bunu "hakaret" ve "üzücü bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.