Metehan Baltacı, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, 25 Mart 2026 tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edilmişti. 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da yeni bir sayfa açmak için geri sayıma geçti. HT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın genç savunmacısı Metehan Baltacı, kariyerine yurt dışında devam etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı futbolcunun Polonya ekibi Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. 23 yaşındaki stoper, Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği belirtildi. Genç savunmacı, transferin tamamlanması halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek.

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