Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın liderliğini yapan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Muzaffer Şirin, adliyeye götürüldüğü sırada "Sayın Öcalan'a özgürlük" sloganı atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

TRİBÜNLERDEN CEVAP GİBİ TEPKİ

Sarı-Kırmızılı tribünler ise Aslantepe'de Çorum FK'yı ağırladıkları Süper Lig'in açılış maçında Şirin'in bu sözlerine adeta yanıt niteliğinde bir tezahüratla karşılık verdi. Tribünler, karşılaşma öncesinde "Terörist mecliste konuşma mı yapar, … Öcalan" şeklinde küfürlü tezahürat ile teröristbaşı Öcalan'a ve ona özgürlük talebinde bulunan Şirin'e tepkisini dile getirdi.