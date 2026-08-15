Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, sahasında ligin yeni ekibi Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısında oyuna tamamen hakim olduklarını ve pozisyonlar ürettiklerini belirten Okan Buruk, yenilen gollerdeki bireysel hatalara vurgu yaptı:

"İlk yarı oyun çok domineydi, rakip yarı alanda oynadık. Aslında iyi işler yaptık, ürettik. Golü de bulduk, 2'nci golü yakalayabileceğimiz geçiş fırsatları da geldi. Ancak 2 dakikada maç döndü. Uzaktan atılan şutta geriye doğru kaçmak yerine 2 adım öne atsak o şutu kesebilirdik. Sonrasında ise bir bireysel hata yaşadık. Futbolda bunlar var, bundan önceki sezonlarda da yaşadık."

"STADYUMDAKİ HAVA NEGATİF"

Skorun bir anda değişmesiyle tribünlerde oluşan karamsar havanın yeşil sahaya olumsuz yansıdığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu:

"Dünya Kupası dönüşü oyuncular hazırlık döneminde. Yüzde yüz hazır değiliz, aslında hiçbir takım değil. Yediğimiz ilk gole kadar rahat ve formda bir oyun oynuyorduk."

"Yenilen golden sonra stadyumda çok hızlı şekilde negatif bir hava oluştu ve bu durum oyuncuları olumsuz etkiledi. Karamsar havayı dağıtmamız gerekiyor. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk."

KADRO EKSİKLİĞİ İTİRAFI

Kadro kurgusundaki eksikleri açık şekilde dile getiren Okan Buruk, hücum hattını güçlendirmek adına yönetimle yoğun bir transfer trafiği yürüttüklerini açıkladı.

Ön tarafta oyuncu sayısının yetersiz olduğunu belirten Buruk; 10 numara, santrfor ve kanat mevkilerine acil olarak oyuncu katmak istediklerini ifade etti. Temasların sürdüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi sürecine kadar kadroyu en güçlü seviyeye getirmeyi hedeflediklerini müjdeledi.

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Önlerindeki Erzurum deplasmanına odaklanacaklarını belirten Okan Buruk, konuşmasını sarı-kırmızılı camiaya güvence vererek noktaladı:

"Kazanarak başlamadık ama kazanarak devam edeceğiz inşallah. Günün sonunda yine şampiyon Galatasaray olacak, kimse merak etmesin. İlk hafta geride kaldı ancak Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu ve bu durumlardan ne kadar hızlı çıktığını yakın zamanda sahada herkese yeniden göstereceğiz."