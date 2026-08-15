Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, hücum hattına dünya klasında bir golcü takviyesi yapmakta kararlı. Ancak Arsenal’in ilk hedeflerinden olan Vinicius Junior’ın Real Madrid ile sözleşme yenilemesi ve Atletico Madrid’in Julian Alvarez için 100 milyon Sterlin’in üzerinde bir bonservis talep etmesi, Londra kulübünü daha ulaşılabilir ve elit bir alternatif olan Osimhen’e yöneltti. Bu noktada devreye George Gardi girdi.

İtalyan menajer, 26 Nisan’da Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği derbide Arsenal’deki vatandaşları Sportif Direktör Andrea Berta ve transfer sorumlusu Maurizio Micheli’yi tribünde ağırlamıştı. G.Saray’ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ve genç yetenek Ethan Nwaneri’yi istemesi üzerine kulüpler arasında temas kuruldu. Arsenal, 15 gün içinde Osimhen’i transfer etmekte kararlı gözüküyor.