Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, sahasında 2-2'lik Çorum FK beraberliğiyle başladı. Sarı- Kırmızılılarda yıldız futbolcular maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Zor bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Maça dair yorumlarda bulunan Victor Osimhen, "Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Victor Osimhen maçın ardından kendisine sorulan transfer sorusuna yanıt verdi.

"GÖRÜR VE DÜŞÜNÜRÜZ"

Nijeryalı yıldız, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz" ifadelerini kullandı.