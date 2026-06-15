Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ataman, takımın başında geçirdiği 3 yılda 1 EuroLeague ve 2 Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Ayrıntılar geliyor…
Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ataman, takımın başında geçirdiği 3 yılda 1 EuroLeague ve 2 Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Ayrıntılar geliyor…
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