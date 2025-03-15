Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 19 maç sonra ilk 11'e adını yazdırdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5’inci haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, o tarihten sonra 19 maçta formasından uzak kalmıştı.
Sahada 45 dakika kalan Gabriel Paulista, ikinci yarıda yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.