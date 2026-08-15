Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in evlilikleri öncesinde imzaladığı iddia edilen sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Çift, gizli nikahın ardından bu kapsamlı ekonomik anlaşmanın koşullarını gündeme taşıdı.

İddiaya göre çift, ekonomik açıdan birbirlerini güvence altına almak için "mal ayrılığı" rejimini tercih etti. Bu düzenleme doğrultusunda Rodriguez, Ronaldo'nun evlilik öncesi ve sonrasında elde ettiği servet üzerinde doğrudan hak iddia edemeyecek.

ÖMÜR BOYU AYLIK 100 BİN EURO

Anlaşmanın yalnızca Ronaldo'nun servetini korumakla kalmadığı, Rodriguez'in geleceği için de önemli maddeler içerdiği öne sürüldü. Çiftin boşanması hâlinde Georgina'ya ömür boyu her ay yaklaşık 100 bin euro nafaka ödeneceği belirtildi. Portekiz basınında bu rakamın aylık 144 bin dolar olduğu da ileri sürüldü.

Sözleşmenin en dikkat çekici maddelerinden biri de Ronaldo'nun Madrid'deki aile malikanesiyle ilgili. İddiaya göre, Madrid'in lüks bölgesi La Finca'da bulunan milyon dolarlık malikanenin tapusu, olası bir ayrılık durumunda otomatik olarak Georgina Rodriguez'in üzerine geçecek.

Bu düzenlemeyle çiftin evlilik sözleşmesinde Ronaldo'nun servetinin paylaşımına karşı önemli bir koruma sağlanırken, Georgina'nın olası bir boşanma sonrasındaki yaşamının maddi açıdan güvence altına alındığı öne sürüldü.