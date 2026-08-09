Trabzonspor, Salah transferinde Yunanistan'a giderek görüşmeleri yürüten Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın devreye girdiği Darwin Nunez transferinde de mutlu sona ulaştı. Uruguaylı yıldız santrfor için Suudi Arabistan'a uçan Bordo-Mavili kurmaylar, transferi bitirdi.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre 27 yaşındaki dünya yıldızı golcü için bir süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, kiralık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Nunez'in kulübü Al-Hilal'e yaklaşık 8 milyon euroluk bir kiralama bedeli ve oyuncuya da yaklaşık olarak aynı rakamlarda bir maaş ödenmesi bekleniyor.

BONSERVİSİNE ŞİMDİYE DEK SERVET DÖKÜLDÜ

Kariyeri boyunca bonservisine servet ödenen isimler arasında yer alan Uruguaylı yıldız, gittiği her kulüpte rekor bonservis bedelleriyle adından söz ettirdi.

Penarol - Almeria (2019) : 12 milyon euro

Almeria - Benfica (2020): 34 milyon euro

Benfica - Liverpool (2022): 85 milyon euro (Bonuslarla 100 milyon euro ile kulüp rekoru)

Liverpool - Al-Hilal: 53 milyon euro.

Kariyeri boyunca kulüplerin toplamda 184 milyon euro bonservis bedeli ödediği dünya yıldızı, henüz 27 yaşında olmasına rağmen Avrupa ve dünya futbolunda önemli isimler arasına adını yazdırmayı başardı.