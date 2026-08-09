Salah transferinde Yunanistan'a giderek bizzat görüşmeleri yürüten Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, bu kez Darwin Núñez için Suudi Arabistan’a uçuyor.

Piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen 27 yaşındaki santrfor için kiralamak formülünü devreye sokan Karadeniz devi, Suudi ekibi Al-Hilal kulübüne 8 milyon euroluk bir kiralama teklifi sundu. Oyuncunun, Liverpool'dan eski takım arkadaşı Mohamed Salah ile yeniden aynı forma altında buluşma fikrine oldukça sıcak baktığı ve tarafların el sıkışması halinde hafta içinde imza için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

BONSERVİSİNE TOPLAM 184 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kariyeri boyunca bonservisine servet ödenen isimlerin başında gelen Uruguaylı yıldız, gittiği her kulüpte rekor bonservis bedelleriyle adından söz ettirdi:

Peñarol - Almería (2019): 12 milyon Euro

Almería - Benfica (2020): 34 milyon Euro

Benfica - Liverpool (2022): 85 milyon Euro (Bonuslarla 100 milyon Euro ile kulüp rekoru)

Liverpool - Al-Hilal: 53 milyon Euro

Kariyeri boyunca kulüplerin toplamda 184 milyon euro bonservis bedeli ödediği dünya yıldızı, henüz 27 yaşında olmasına rağmen Avrupa ve dünya futbolunda önemli bir marka haline geldi.