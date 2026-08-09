Futbol karşılaşmaları genellikle sahaya giren taraftarlar veya olumsuz hava koşulları nedeniyle duraklasa da Uruguay 2. Ligi’nde (Segunda Division) seyirciler bambaşka bir olaya tanıklık etti.

Estadio Parque ANCAP’te oynanan Uruguay Montevideo - Paysandu mücadelesi sırasında bir futbolcunun topu uzaklaştırmak amacıyla yaptığı sert vuruş, meşin yuvarlağı stadyum duvarlarının dışına taşırdı. Tribünleri aşan top, stadyumun hemen yanı başından geçen ve yoğun trafiğe sahip otoyolun ortasına düştü.

KAZA CANLI YAYINA YANSIDI

Yolun ortasına bir anda futbol topunun düşmesi, seyir halindeki sürücüler arasında ani bir paniğe neden oldu. Karşılaşmayı naklen yayınlayan televizyon kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobilin önüne düşen topa çarpmamak için sertçe frene bastığı görüldü.

Arkadan gelen aracın duramayarak önündeki otomobile çarpması sonucu otoyolda kaza meydana geldi. Yayın esnasında canlı olarak ekranlara yansıyan bu anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

YÜKSEK DUVAR GÜNDEME GELDİ

Yerel makamlardan yapılan açıklamada, kazada şans eseri ölen ya da ağır yaralanan kimsenin bulunmadığı, araçlarda hafif çaplı maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayın ardından saha kenarındaki görevliler topu geri getirirken, trafik güvenliğinin sağlanmasıyla mücadele kaldığı yerden devam etti.

Ev sahibi Uruguay Montevideo'nun 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stadyum yönetimi harekete geçti. Benzer bir facianın tekrar yaşanmaması adına stadyum duvarlarının yükseltilmesi seçeneği gündeme alındı.