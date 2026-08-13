Selin Hürmeriç, Budapeşte'deki dünya şampiyonasında teknik solo kategorisinde başarı gösterdi. Milli sporcu, dünya gençler 5'incisi olarak madalyasının sahibi oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu, bu başarının detaylarını açıkladı. Teknik takım kategorisinde de mücadele eden milli sporcular, 14'üncü oldular. Esmanur Yirmibeş, Ayça Boru, İda Doğrayan, Defne Gümüş, Nefise Naz Pınar, Ece Doğanyıldız, Defne Dündar ve Bade Haceryan'dan oluşan ekip, bu dereceye ulaştı. Organizasyon, 16 Ağustos'ta sona erecek.

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