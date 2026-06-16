Emeklilik kararının ardından 4 yıl sonra tenise muhteşem bir geri dönüş yapan Serena Williams ve kortların zamansız efsanesi ablası Venus Williams, Wimbledon'da çiftler kategorisinde sahne alacak.

2022 yılında tenisi bıraktığını açıklayan ancak bu ay Queen's Club turnuvasıyla kortlara geri dönen 44 yaşındaki Serena Williams ve profesyonel kariyerine başladığı 1994 yılından bu yana sağlık sorunları hariç kortlardan hiç kopmayan ablası Venus Williams (46), Wimbledon çiftler ana tablosuna özel davetle (wildcard) dahil edildi.

Londra'nın çim kortlarında daha önce birlikte 6 kez şampiyonluk sevinci yaşayan efsane ikili, bu ay bitmeden turnuvada yeniden raket sallayacak.

TEKLERE BAŞVURU YAPMADILAR

Kariyerinde 7 Wimbledon tekler şampiyonluğu bulunan Serena Williams, turnuva yönetiminden tekler için bir davet talep etmedi ve tekler kariyerine dönüp dönmeyeceği konusundaki gizemini koruyor. 5 kez Wimbledon tekler şampiyonu olan Venus da bu yıl tekler tablosunda yer almayacak. İki kardeş tüm enerjilerini, tenis tarihinin en başarılı çiftler ortaklıklarından birini yeniden canlandırmaya harcayacak.