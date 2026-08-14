SKY Germany muhabiri Florian Plettenberg, transferde sessiz kalan Galatasaray’ın Gabriel Martinelli için Arsenal’e 45 milyon Euro’luk resmi teklif yaptığını öne sürdü. Brezilyalı oyuncu için yapılan teklifin daha önce Milan’ın Portekizli yıldızı Leao için konuşulan rakamın oldukça altında olması dikkat çekiyor.

Transfer penceresinin son günlerinde Galatasaray’ın Leao için yeniden girişimde bulunabileceği yönündeki spekülasyonlar da bu gelişmeyle birlikte zayıfladı. Galatasaray’ın Arsenal’den yanıt beklediği belirtilirken, transferin seyri Martinelli’nin vereceği karara bağlı olacak.