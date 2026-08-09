Dünya Kupası maratonunun ardından yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak isteyen 28 yaşındaki İngiliz yıldız Marcus Rashford, soluğu Fransız Rivierası'nda aldı. Kiralanan lüks bir yatta arkadaş grubuyla vakit geçiren Manchester Unitedlı futbolcu, tatil anlarıyla İngiliz basınının manşetlerine taşındı.

Ada basınından The Sun'ın haberine göre lüks saati ve şık tarzıyla dikkat çeken tecrübeli hücum oyuncusunun yanında kız arkadaşı Lucia Loi’nin bulunmaması dikkat çekerken, İngiltere milli takımıyla turnuvada mücadele eden Rashford’un sezon öncesi 'moral depoladığı' belirtildi.

İNGİLİZ DEVİNE GERİ DÖNECEK

Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga devi Barcelona'da kiralık olarak tamamlayan Marcus Rashford, yeni sezon hazırlıkları kapsamında altyapısından yetiştiği Manchester United’a dönmeye hazırlanıyor.

Kırmızı Şeytanlar'da eski teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı gerginliklerin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz yıldız, Amorim ile yolların ayrılması ve göreve Michael Carrick'in getirilmesiyle birlikte kulüpte yeni bir sayfa açma şansı yakaladı.

SÜPER LİG DEVLERİNİN RADARINDA

Manchester United formasıyla 400’ün üzerinde resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinde "yeni bir meydan okuma" aradığını dile getirmişti.

İngiltere’den Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerin yanı sıra Türkiye'den Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Rashford’un, sezon öncesi kamptaki durumuna göre geleceğine yön vermesi bekleniyor.