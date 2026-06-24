TFF 1. Lig'de şampiyon olan Erzurumspor, 5 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e yeniden döndü. Kulübün bu başarısı şehirde büyük bir sevinç yaşanırken, Erzurumlu iş insanları da yavaş yavaş elini taşın altına koymaya başladı.

Erzurum yerel basınından Erkhaber'de yer alan habere göre bu isimlerin başında ise Acun Ilıcalı geliyor. Acun Ilıcalı'nın, sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City ile Erzurumspor arasında yakın ilişkiler kurarak, destek sözü verdiği ifade edildi.

Habere göre Acun Ilıcalı ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal arasında yapılan görüşmeler ile iki kulüp arasında sportif iş birliğinin temelleri atıldı. Yapılan görüşmelerde gözlemci ekiplerinin ortak çalışması, genç oyuncuların takibi ve transfer süreçlerinde koordineli çalışmak üzerine anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ILICALI'DAN DESTEK SÖZÜ

Haberde; görüşmelerin en dikkat çekici bölümünün ise Ilıcalı'nın Erzurumspor'a verdiği destek sözü olduğu ifade edildi. Ilıcalı'nın, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Erzurumspor'un ihtiyaç duyduğu pozisyonlarda transfer çalışmalarına destek sözü verdiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, Premier Lig'e yeni yükselen Hull City'nin kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin Erzurumspor'a önerildiği belirtildi. Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve ekibinin bu isimlerle ilgili çalışmalar yaptığı ve olumlu rapor verilen oyuncular için girişimlere başlandığı ifade edildi.