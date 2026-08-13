Star Wars “Uzun zaman önce, uzak bir galakside...” diye başlar. Uzun zaman önce, uzak bir galakside değil, Trendyol Süper Lig, 69. Sezonu 2026-2027’de Türk halkına gerçek bir Star Wars vadediyor. Leroy Sane’li iskeletini koruyan ve orta sahaya Lesley Ugochukwu’yu ekleyen son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, Victor Osimhen önderliğinde tahtını korumaya çalışacak. Transferde dünyayı sarsan Romelu Lukaku, Vedat Muriqi, Ake ve Greenwood hamleleriyle adeta bir galaktik ordu kuran Fenerbahçe ise 12 yıllık hasretini bitirmek için rakiplerine korku salmaya geliyor. Kanarya hem ligde hem de Avrupa’da uçmak istiyor.

BU LİGİ BÜTÜN DÜNYA İZLER

Dünya yıldızları Nübel ve Trossard’ın ardından yıkım makinesi Dusan Vlahovic ile hücum hattını adeta ölümcül bir silaha dönüştüren Beşiktaş, şampiyonluk kupasını desibel rekorları kıran Dolmabahçe’ye getirmek için yola çıkıyor. Hocası Italiano da bir başka koz. Kadrosunda zaten kral Paul Onuachu varken Liverpool’un efsanesi Mohamed Salah’ı da bordo-mavi renklere bağlayarak dünya futbol tarihinin en büyük şokunu yaşatan Trabzonspor, bu sezona sadece ortak olmaya değil, ligi domine etmeye aç.

SÜPER DEĞİL ELİT LİG

Geçmiş yıllarda 1 milyar Euro sınırında gidip gelen Süper Lig’in değeri, Osimhen, Lukaku, Greenwood, Trossard, Salah ve Vlahovic gibi küresel ölçekte tanınan oyuncuların katılmasıyla kalıcı olarak 1.5 milyar Euro seviyesinin üzerine yerleşti. Süper Lig 1.56 milyar Euro ile küresel futbol ekonomisinde 1 milyar Euro barajını aşan elit ligler arasına girdi.

FENERBAHÇE VE OSIMHEN ZİRVEDE

Fenerbahçe 338.15 milyon Euro kadro değeri ile zirvede yer alırken, onu 324.65 milyon Euro ile Galatasaray izliyor. Beşiktaş 237.40 milyon Euro, Trabzonspor ise 155.90 milyon Euro kadro değerine sahip. Ligin en değerli oyuncusu, 75 milyon Euro güncel piyasa değeriyle Osimhen. Greenwood 55, Vlahovic de 35 milyon Euro ile takip ediyor. En değerli Türk ise 30 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz.

AÇILIŞ ŞAMPİYONDAN

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’in açılışını Çorum ile yapıyor. İki takım ilk kez birbirine rakip olacak. Aslan, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un öğrencileri, 5 hazırlık maçında 3 yenilgi 1 beraberlik ve sadece Ümraniye maçında galibiyet aldı. Çorum Teknik Direktörü Uğur Uçar, ilk Süper Lig ma- çına altyapısından yetiştiği Galatasaray’a karşı çıkacak