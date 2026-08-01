Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde Süper Lig'de hakem ve VAR kararlarına standart getirecek kritik bir karara imza attı.

MALİYETİ NEDENİYLE GÖZLER FIFA'DA

Tahir Kum'un haberine göre kulüplerin de uzun süredir talep ettiği çipli top teknolojisi Süper Lig'de resmen hayata geçiriliyor.

TFF Yönetim Kurulu'nun kısa süre içinde duyurmaya hazırlandığı kararın maliyeti de yüksek olacak. TFF, bu nedenle FIFA ve yayıncı kuruluştan maddi destek talebinde bulunacak. FIFA'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde de uygulama hayata geçecek. Projeye göre VAR hassasiyetini artırmayı hedefleyen TFF, her stada fazladan 4 kamera daha yerleştirecek. Kullanılacak çipli topların TFF'ye maliyetinin yaklaşık 7 milyon TL olması bekleniyor.