Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon için flaş bir düzenlemeye gitti. TFF bu sezonda yabancı VAR hakemlerinin görev alabileceğini resmen duyurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda yeni sezon için paylaştığı mesajda, hakemlerin gelişimini desteklemek amacıyla VAR alanında önemli bir adım atılacağını belirtti. Hacıosmanoğlu, "Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız" dedi.

'KULÜPLERİN YARARINA OLAN HER SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Hacıosmanoğlu, yeni teknolojilere uyum sağlanan süreçte uluslararası bilgi ve tecrübenin Türk hakemliğine aktarılacağını vurguladı. Hacıosmanoğlu başkanı, Türk futbolunun, kulüplerin ve müsabakaların yararına olabilecek her seçeneğin değerlendirilmeye devam edeceğini ifade etti.