Süperbike'ta üç dünya şampiyonluğu kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de pilotun tek başına sonucu değiştiremediğini, motosiklet performansının da belirleyici olduğunu söyledi.

Süperbike'ta 2021, 2024 ve 2025 dünya şampiyonu olan, bu sezon Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, açıklamalarda bulundu.

MotoGP'deki ilk sezonunda, Almanya etabı itibarıyla pilotlar klasmanında 12 puan toplayan Toprak, "Süperbike'ta 3 kez şampiyonluk elde ettik, çok yarış kazandık, birçok kez İstiklal Marşı'nı dinlettik, çok güzel anılarımız var. MotoGP çok daha farklı, Formula 1'in karşılığına geliyor. Özellikle şu anda yarıştığımız Yamaha, MotoGP'deki diğer markalara göre biraz daha yavaş bir motosiklet. Şu an gelişim halindeler, yeni projeler üzerinde çalışıyorlar. Bunu bile bile geldik. İlk sezonun da bu şekilde geçeceğini öngörerek geldik. Kazanan bir pilot olduğumuz için bunu bilsek de zorlanıyoruz." diye konuştu.

2027'Yİ İŞARET ETTİ

2027'de MotoGP'de büyük bir değişim yaşanacağını belirten Toprak, şöyle devam etti: "MotoGP'de motorun iyi değilse sürücü ekstra fark yaratamıyor. Elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2-3 sene önce Red Bull çok iyiydi, sonrasında McLaren çok iyi olduysa MotoGP'de de motosikletin iyiyse önde gidebiliyorsun. 2027'de MotoGP'de bütün kurallar, her şey değişiyor. Hedefimiz aslında 2027 sezonu. 1000 cc'den 850 cc'ye geçilecek. Lastikler değişecek, bizim için daha uygun bir motosiklet olacak. Bundan çok umutluyuz. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz inşallah. Düşüncemiz aslında biraz da Yamaha'nın gelişmesi. Sadece motosiklet sürmemiz yetmiyor."

Bütün yarışlara yoğun şekilde hazırlandığını vurgulayan Toprak, "Yarışlarda inanılmaz zorluyorum ama ekstra bir fark yaratamıyorsun. Lastiğin izin vermiyor, motosikletin izin vermiyor." dedi.

'MOTOSİKLET MÜZEDE DURUYOR'

Süperbike'ta önce Kawasaki ile yarıştığını ardından 2021'de Yamaha ile ilk kez şampiyon olduklarını hatırlatan Toprak, "O dönem açıkçası Yamaha da böyle bir beklentiye sahip değildi ama 2021'de her şey çok farklı oldu. Motosiklete çok iyi alıştım. Tabii sezon içinde birçok kez düştük, bazen kötü yarışlar geçirdik ama sezon sonunda şampiyon olduk." şeklinde konuştu.

Sadece motosiklet sürmenin yetmediğini dile getiren Toprak, "Akıllı sürmen lazım. Psikoloji tarafı var, düşmemen lazım, stres yapmaman lazım. Motosiklet sürerken hep kafanı çalıştırman lazım. Çünkü sezon çok uzun. Bir sürü yarışın var. Hata yapmadan hepsini en iyi şekilde tamamlaman gerekiyor. 2021'de çok şey öğrendik, sadece şampiyonluğu değil." ifadelerini kullandı.

MotoGP'de yarışan ilk Türk motosikletçi olan Toprak, 2024'te BMW ile sözleşme imzaladığında herkesin "Kariyerini bitireceksin, yanlış bir markayla imzaladın." dediğini hatırlatarak şöyle devam etti: "Çünkü BMW, şampiyonada güçlü görünen bir marka değildi. BMW ile şampiyon olduğumuzda kimsenin inanmadığı bir şampiyonluğu elde ettik ve herkes tabii ki şaşırdı. Bu bize büyük bir artı sağladı, marka için bir efsane olduk. Şimdi Almanya'ya gittiğinizde BMW'nin müzesinde bizim motosikletimiz var. Şampiyon olan motosikletin arkasında 'El Turco' yazıyor, Türk bayrağı da var. Bu çok güzel bir şey. İnsanlar müzeye gittiklerinde hala beni etiketliyor, motosikletin önünde hikaye paylaşıyor. Marc Marquez bile bana Toprak demiyor, 'El Turco' diyor. 'El Turco' devam ediyor. BMW ile bu meydan okuma gerçekten büyük bir meydan okumaydı ve bunu başardık."

'PUAN BİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Bu sezon MotoGP'de her şeye rağmen 12 puan topladığının hatırlatılması üzerine Toprak, "MotoGP'de ilk puanımı Amerika'da aldım. Bütün Yamaha motosikletlerinin önünde bitirmiştim. En iyi Yamaha olmak çok güzel bir şey çünkü o sporcular o motosikletle en az 10 yıldır MotoGP'de yarışıyor. Biz daha ilk senemizde, bilmediğimiz bir pistte onların önünde bitirdik. Şampiyonluk kazanmış birine puan hiçbir şey ifade etmiyor. Benim için MotoGP'de özel bir yeri olması için podyuma çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon MotoGP'de umutlarının yüksek olduğunu vurgulayan Toprak, "Bu iş sadece bizimle bitmiyor. Yamaha'nın motosikletini gerçekten geliştirmesi gerekiyor. Onlar büyük bir adım atarsa inanıyorum ki seneye çok güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

'HEDEFLERİM DEVAM EDİYOR'

MotoGP'deki ilk sezon performansından genel anlamda memnun olunduğunu belirten Toprak, "MotoGP'de ilk sezonunda Marc Marquez çok iyiydi. Ama diğer pilotlara bakıldığında ilk sezonda kimse o kadar hızlı değildi. Bu dereceden memnun değilim. İlk 10'un, hatta ilk 5'in içinde bitirsem belki daha farklı olacak. İnanıyorum ki her şey seneye daha farklı olur, olması da gerekiyor. Çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak istemiyorum." dedi.

"Motivasyon olarak tek tutunduğum şey daha fazla antrenman yapmak. 2024 ve 2025'te bu kadar antrenman yaptığımı hatırlamıyorum." diyen Toprak, eylül ayında Avusturya MotoGP yarışında Red Bull tarafından kendisi için "özel bir tribün" oluşturulmasının planlandığını belirterek şunları söyledi: "Çok mutluyum. İnşallah orayı doldururuz. Çünkü biliyorsunuz, Süperbike'ta her birinci olduğumda Türk bayrakları hep görünüyordu. Çok güzel yıllar geçirdik. Tabii insan o anları özlüyor. Hep birlikte orada Türk bayraklarını yeniden görelim. Sadece tribün olarak bakmayalım. Arka tarafta şu an organizasyon yapılıyor. Türk mutfağına özgü yiyeceklerin de olduğu bir alan olacak. Biz de geleceğiz, hep birlikte olacağız. Herkesi bekleriz."