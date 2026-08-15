Galatasaray'da Lucas Torreira'nın takımdan ayrılmak istediği iddiası gündemi sarsarken, kulüp yönetimi ve teknik heyet harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı oyuncuyu kararından vazgeçirmek için özel bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli, Torreira'nın menajerine başka bir ülkeye gitmek için talimat verdiğini öne sürdü. İddiaya göre futbolcunun bu kararında İstanbul'da yaşadığı fiziksel saldırının büyük etkisi var.

İSTANBUL'U İSTEMİYOR

30 yaşındaki oyuncunun 12 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradığı, failin serbest kalması ve şoförüne yönelik yeni tehditler nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi. Olayların ardından yöneticiler, Torreira'ya iki koruma tutmayı teklif etmişti.

Haziran ayında tatile çıkan ve daha sonra takımda kalmaya karar veren Uruguaylı yıldızın, yakın arkadaşları Muslera ve Icardi'nin ayrılığına da alışamadığı ve İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemediği ifade edildi.

Torreira, 2022 yılında Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer edilmiş ve dört sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Futbolcunun kulüple iki yıllık sözleşmesi bulunuyor.