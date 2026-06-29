Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı genç golcü Felipe Augusto'nun yeni takımı belli oldu.

Rus ekibi Zenit, başarılı futbolcunun transferini resmen duyurdu. Zenit'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Felipe Augusto artık Zenit'in futbolcusu. Trabzonspor ile her konuda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Kendisine Petersburg'a 'hoş geldin' diyor, başarılar ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

20 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır."

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda rakip kalelere 15 gol attı.