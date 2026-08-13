Siyah-beyazlı futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile sahasında karşılaştı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Çekya'da kazanılan 1-0'lık karşılaşmaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. 48 yaşındaki teknik adam, ilk maçta kırmızı kart gören Kassoum Ouattara'nın yerine rövanşta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında ilk kez kadroda yer aldı. Siyah-beyazlı forma altında ilk idmanına 3 Ağustos'ta çıkan Belçikalı yıldız, 10 gündür İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyordu.
Çekya ekibiyle deplasmanda oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Trossard, rövanş karşılaşmasında teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından yedek kulübesine alındı.
Trossard, Hradec Kralove karşısında 66. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.